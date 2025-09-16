Crotone, la testa è già rivolta al Siracusa

Dopo due giorni di riposo, il Crotone è tornato al lavoro ieri pomeriggio per preparare la prossima sfida di campionato che lo vedrà opposto al Siracusa, sabato alle 17:30 allo “Scida”. La partita si annuncia intensa, con i rossoblù desiderosi di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e di sfruttare il fattore campo.

La seduta è iniziata con un’analisi video, utile allo staff tecnico per rivedere alcune situazioni di gioco e correggere dettagli tattici, prima di spostarsi sul rettangolo verde. Il gruppo ha affrontato un lavoro a secco mirato sulla condizione atletica, seguito da una stazione tecnica focalizzata sulla qualità dei tocchi e delle combinazioni. Spazio poi ad esercizi di possesso palla, fondamentali per affinare i meccanismi collettivi, e infine una partitella a tema, utile a testare soluzioni e intensità. Per oggi è in programma una doppia seduta, segno della concentrazione con cui si sta preparando l’appuntamento del weekend.

Intanto la Lega Pro ha ufficializzato il calendario del secondo turno di Coppa Italia Serie C. Gli squali affronteranno il Foggia allo “Scida” martedì 28 ottobre alle 20:30 in una sfida ad eliminazione diretta. Un appuntamento che rievoca una delle grandi classiche del Sud, sempre capace di regalare emozioni e cornici di pubblico importanti. In palio non solo il passaggio del turno, ma anche la possibilità di continuare a coltivare un percorso in una competizione che può dare morale e visibilità.

La vincente se la vedrà in trasferta con Sorrento o Trapani. Il Crotone, dunque, ha davanti a sé settimane dense di impegni tra campionato e Coppa, fronti sui quali la squadra di Longo vuole essere protagonista.