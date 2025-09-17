Crotone, il gioco c’è: ma servono più gol. Longo cerca la chiave

Con una doppia seduta di lavoro il Crotone ha intensificato la preparazione in vista della sfida casalinga di sabato contro il Siracusa, in programma alle ore 17:30 allo “Scida”. Una giornata impegnativa per gli uomini di Longo, che hanno alternato lavoro atletico, tecnico e tattico con l’obiettivo di arrivare pronti all’appuntamento di campionato.

A bordocampo, oltre al direttore generale Raffaele Vrenna, presenza quotidiana, si è visto anche il presidente Gianni Vrenna, che ha assistito con attenzione alla seconda parte della giornata, a testimonianza della vicinanza della società alla squadra. Per oggi è previsto un allenamento pomeridiano. La sfida tra calabresi e siciliani mette di fronte due squadre reduci da percorsi molto diversi ma entrambe alla ricerca di risposte concrete. Il Crotone arriva all’appuntamento con la voglia di ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico dopo il pareggio esterno di Potenza.