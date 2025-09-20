Crotone, Longo non si fida del Siracusa: “Guai a pensare che sia una gara facile” PROBABILI FORMAZIONI

Il Crotone attende il Siracusa allo “Scida” alle 17.30. Mister Longo ha voluto innanzitutto ribadire la propria vicinanza alla società per le vicende che hanno scosso la settimana: «Ci hanno sempre messo nelle condizioni migliori per lavorare in serenità».

Poi l’attenzione si è spostata sul campo. Oggi allo “Scida” arriverà un Siracusa ultimo a zero punti, ma il tecnico non si fida: «È una squadra molto evoluta e che non dà punti di riferimento ma noi abbiamo identità e struttura per affrontare chiunque. La loro classifica è bugiarda, hanno sempre reso la vita difficile agli avversari. Servirà una gara di altissimo livello senza pensare che sia facile».

