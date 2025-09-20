Emozioni e brividi, il Crotone batte 2-0 il Siracusa in una gara intensa e spettacolare

Dopo pochi secondi il Siracusa sfiora il vantaggio: Guadagni calcia a giro, deviazione di Andreoni che rischia l’autogol, ma Merelli si supera con un prodigioso intervento. La replica del Crotone è immediata al 5’: Maggio sfonda centralmente e impegna Farroni. Gara a viso aperto: al 12’ ancora Maggio pericoloso sulla sinistra, mentre al 14’ Guadagni conclude alto. In mezzo al campo Sandri lotta e al 18’ deve ricevere cure mediche, tra le proteste della panchina rossoblù. Il Crotone cresce col passare dei minuti: al 23’ Gomez impegna Farroni, e al 25’ il portiere ospite si oppone nuovamente a Maggio. Al 28’ il Siracusa si rivede con il colpo di testa di Sapola che sfiora il palo, ma il finale è di marca rossoblù. Al 35’ Di Pasquale spreca di testa, mentre al 38’ l’arbitro assegna un rigore per mano di Contini: il VAR, però, annulla la decisione.

Nella ripresa Andreoni rientra sul mancino e costringe Farroni a deviare in angolo. Al 5’ Guadagni calcia alto e poco dopo Valente su punizione trova pronto Merelli. Crotone pericoloso con Maggio al 10' e con Zunno dopo 3' , murato in area. Al 16' brivido enorme: Merelli respinge su Contini, Valente fallisce clamorosamente la ribattuta a porta vuota. Il match resta vibrante: al 25' Gallo ispira senza precisione, ma al 31' sugli sviluppi di un corner di Maggio arriva la zampata di Cargnelutti per l’1-0. Passano sette minuti e Perlingieri lancia Gomez, che in campo aperto batte Farroni e firma il raddoppio. Nel finale il Siracusa prova a riaprire: al 40' colpo di testa di Contini respinto sulla linea da Guerra, e poco dopo lo stesso attaccante calcia debole tra le braccia di Merelli. Dopo cinque minuti di recupero, esplode la festa allo “Scida”.