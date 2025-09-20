Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Emozioni e brividi, il Crotone batte 2-0 il Siracusa in una gara intensa e spettacolare

CROTONE-SIRACUSA 2-0

MARCATORI: 31'st Cargnelutti, 38'st Gomez,
CROTONE (4-2-3-1): Merelli 7 ; Andreoni 6,5 (18'st Piovanello 6), Cargnelutti 7,5 , Di Pasquale 6,5, Guerra 6 ; Vinicius 7 (18'st Gallo 6), Sandri 6 (18'st Stronati 6); Zunno 6,5 , Murano 6 (18'st Perlingieri 6,5), Maggio 6,5 (37'st Calvano sv) ; Gomez 7 . All Longo 6,5
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni 7 ; Puzone 6,5, Sapola 6,5 (28'st Falla 5,5), Pacciardi 5,5, Iob 5,5 ; Gudelevicius 5,5 (43'st Di Paolo sv), Candiano 6; Guadagni 6 (23'st Capanni 5,5), Limonelli 6, Valente 6,5 (43'st Parigini sv); Contini 5,5. All. Turati 6
ARBITRO: Maccarini di Arezzo 6.
NOTE: osservato 1' di raccoglimento per onorare la memoria di Franzoso. Biglietti n 766 incasso 5.773,00. Abbonati n 3.276 rateo 9.953,47. Totale titoli 4.042 incasso 15.726,47. Ammoniti: Andreoni, Di Pasquale, Puzone, Maggio. Angoli: 6-3. Recuperi: 3’pt, 5’st

Il Crotone conquista tre punti preziosi al termine di una gara intensa e spettacolare, battendo il Siracusa per 2-0. Avvio frizzante allo “Scida”, con ritmi subito altissimi.

Dopo pochi secondi il Siracusa sfiora il vantaggio: Guadagni calcia a giro, deviazione di Andreoni che rischia l’autogol, ma Merelli si supera con un prodigioso intervento. La replica del Crotone è immediata al 5’: Maggio sfonda centralmente e impegna Farroni. Gara a viso aperto: al 12’ ancora Maggio pericoloso sulla sinistra, mentre al 14’ Guadagni conclude alto. In mezzo al campo Sandri lotta e al 18’ deve ricevere cure mediche, tra le proteste della panchina rossoblù. Il Crotone cresce col passare dei minuti: al 23’ Gomez impegna Farroni, e al 25’ il portiere ospite si oppone nuovamente a Maggio. Al 28’ il Siracusa si rivede con il colpo di testa di Sapola che sfiora il palo, ma il finale è di marca rossoblù. Al 35’ Di Pasquale spreca di testa, mentre al 38’ l’arbitro assegna un rigore per mano di Contini: il VAR, però, annulla la decisione.

Nella ripresa Andreoni rientra sul mancino e costringe Farroni a deviare in angolo. Al 5’ Guadagni calcia alto e poco dopo Valente su punizione trova pronto Merelli. Crotone pericoloso con Maggio al 10' e con Zunno dopo 3' , murato in area. Al 16' brivido enorme: Merelli respinge su Contini, Valente fallisce clamorosamente la ribattuta a porta vuota. Il match resta vibrante: al 25' Gallo ispira senza precisione, ma al 31' sugli sviluppi di un corner di Maggio arriva la zampata di Cargnelutti per l’1-0. Passano sette minuti e Perlingieri lancia Gomez, che in campo aperto batte Farroni e firma il raddoppio. Nel finale il Siracusa prova a riaprire: al 40' colpo di testa di Contini respinto sulla linea da Guerra, e poco dopo lo stesso attaccante calcia debole tra le braccia di Merelli. Dopo cinque minuti di recupero, esplode la festa allo “Scida”.

