Quarto pareggio consecutivo del Catanzaro, 2-2 in casa della Reggiana nonostante un super Cisse

REGGIANA CATANZARO 2-2

MARCATORI 29’ pt Cisse (C), 36’ Marras (R); 29’ st Lambourde (R), 33’ Cisse (C)

REGGIANA (3-5-2) Motta 6,5; Papetti 5,5, Rozzio sv (13’ pt Libutti 6), Bonetti 6; Rover 6,5, Portanova 6,5 (34’ st Charlys sv), Reinhart 6,5, Bertagnoli 6, Marras 7 (18’ st Bozzolan 6,5); Tavsan 6 (18’ st Lambourde 7), Gondo 6 (34’ st Novakovich sv). All. Dionigi 6,5

CATANZARO (3-4-2-1) Pigliacelli 6,5; Bettella 5,5, Antonini 6,5, Di Chiara 6 (34’ st Verrengia sv); Favasuli 5,5 (1’ st Cassandro 6), Pontisso 7, Rispoli 6,5, D’Alessandro 5,5 (1’ st Nuamah 6); Oudin 5,5 (17’ st Liberali 6), Cisse 8; Iemmello 5,5. All. Aquilani 6

ARBITRO Turrini di Firenze 6

NOTE Spettatori 9.579 di cui 1.288 ospiti, incasso di 119.841 euro. Ammoniti Marras, Favasuli, Bettella. Angoli 3-3. Rec. 5’; 6’

Quarto pareggio consecutivo del Catanzaro, che fa 2-2 in casa della Reggiana e continua a viaggiare a velocità ridotta in campionato. Aquilani cerca ancora la prima vittoria sulla panchina giallorossa nonostante il vantaggio di Cisse al 29’ pt: angolo di Pontisso e deviazione decisiva di Gondo sul tacco del trequartista giallorossi. Gli emiliani pareggiano al 36’, sempre su sviluppi di un corner: il sinistro al volo di Marras è micidiale e viene convalidato dopo un check del Var per sospetto fuorigioco di Portanova (in linea con Iemmello). Nella ripresa la Reggiana va in fuga con i suoi cambi: cross di Bozzolan, sinistro in scivolata di Lambourde (29’), ma di nuovo Cisse rimette in quota le Aquile procurandosi e sganciando all’incrocio, con un destro a giro, la punizione che si procura intorno ai 30 metri.