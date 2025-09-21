Tante occasioni ma il derby tra Vibonese e Reggina finisce senza gol

VIBONESE-REGGINA 0-0
VIBONESE (3-5-2) Ferilli 6; Galizia 6 (dal 23’ s.t. Castillo 6), Caiazza 6,5, Dicorato 6,5; Bonotto 7, Di Gilio 7, Bucolo 6,5, Carnevale 6 (dal 41’ s.t. Marsico s.v.), Keita 6 (dal 18’ s.t. Mariani 6); Balla 6, Musy 6. (Marano, Selemby, De Salvo, Fragalà, Adragna, Maya). All. Esposito 6,5
REGGINA (4-3-3) Lagonigro 6,5 (dal 1’ s.t. Boschi 6); Palumbo 6, Blondett 7, Girasole 6,5, Gatto 6; Barillà 6,5 (dal 15’ s.t. Ragusa 5), Laaribi 6,5 (dal 25’ s.t. Mungo 6), Porcino 6,5; Grillo 5,5, Ferraro 7 (dal 38’ s.t. Correnti s.v.), Di Grazia 5,5 (dal 15’ s.t. Montalto 6). (Boschi, Adejo, Distratto, Edera, Lanzillotta). All. Trocini 6
ARBITRO Tierno di Sala Consilina 5,5
NOTE Spettatori circa 2000. Paganti 1500, incasso 16mila euro. Ammoniti: Gatto, Porcino, Di Grazia, Caiazza, Laaribi, Castillo, Montalto, Mungo. Angoli: 2-4. Recupero: 3’ p.t. e 5’ s.t.
Un derby senza infamia e senza lode. Un punto a testa con qualche rimpianto in più per la Reggina e la consapevolezza della Vibonese di potersela giocare con tutte. Non riesce a Trocini il tris di successi di fila al “Luigi Razza” con gli amaranto che graziano i padroni di casa nella ripresa. Può sorridere Esposito che resta imbattuto nelle partite ufficiali.
Caricamento commenti
Commenta la notizia