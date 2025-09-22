C’è un’immagine che fotografa alla perfezione il momento del Crotone: Riccardo Cargnelutti che svetta in area, anticipa tutti e firma il gol che sblocca la gara. Non solo il primo sigillo stagionale, ma anche il simbolo di una difesa che ha trovato nuova sicurezza. Anticipi da manuale, chiusure impeccabili e dominio nel gioco aereo hanno reso il centrale pitagorico leader indiscusso del reparto.
Il suo sorriso è quello di chi sa di aver messo un mattone importante: «Sono molto contento per questi tre clean sheet – sostiene Cargnelutti - soprattutto per quello che si diceva l’anno scorso. Stiamo lavorando bene per non subire gol e per portare a casa i risultati. Il mio primo gol stagionale è una bella soddisfazione, spero ne arrivino altri, ma faccio il difensore quindi punto più ai clean sheet. Poi, ben venga anche il gol». Contro un avversario organizzato e coraggioso, il Crotone ha dovuto stringere i denti. «Squadra evoluta, che fa girare bene il pallone e ci è venuta uomo su uomo. Ci hanno messo in difficoltà con la pressione, ma siamo stati bravi a rimanere in partita, a soffrire quando serviva e a trovare la quadra giusta. La gara si è sbloccata con un episodio, poi il secondo gol ci ha permesso di chiuderla».
Cargnelutti sottolinea il contributo della panchina, molto utile soprattutto ora che tra mercoledì e domenica ci saranno da affrontare Atalanta U23 e Casertana. «Abbiamo bisogno di tutta la rosa e chi è entrato ha dimostrato di esserci, rappresentando un valore aggiunto. Ora ci concentriamo sul recupero fisico per la prossima gara, poi sarà il mister a scegliere chi starà meglio». Tre partite senza subire reti, un gol che pesa e una leadership che cresce di settimana in settimana: Cargnelutti è sempre più il simbolo del Crotone.
Cargnelutti simbolo della combattività del nuovo Crotone
La squadra pitagorica si gode un successo sudato ma strameritato. Trascinata dal suo leader difensivo
Caricamento commenti
Commenta la notizia