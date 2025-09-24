Crotone, colpo gobbo contro l'Atalanta Under 23: di Gomez l'acuto decisivo

ATALANTA U23- CROTONE: 1-2

MARCATORI: 25'st Zunno, 33'st Berto, 42'st Gomez,

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara 6,5; Guerini 6, Comi 6, Navarro 6 (43'st Camara sv) ; Bergonzi 6, Pouanga 6 (23'st Colombo 6), Levak 6, Ghislandi sv (13'pt Berto 7); Cortinovis 7 (43'st Papadopoulos sv), Vavassori 6,5; Misitano 6 (1'st Cisse' 6). All. Bocchetti 6

CROTONE (4-2-3-1): Merelli 6; Andreoni 6,5 , Berra 6 , Di Pasquale 5,5 (6'st Cargnelutti 6) , Groppelli 6,5 ; Gallo 6 (21'st Vinicius 6) , Sandri 7 ; Zunno 7 (37'st Stronati sv), Gomez 7, Maggio 6 (1'st Piovanello 6) ; Murano 6 (37'st Perlingieri sv). All Longo 7

ARBITRO: Di Mario di Ciampino 6

NOTE: spettatori: 495. incasso 3146

Ammoniti: Guerini, Di Pasquale.

Angoli: 5-9

Recuperi: 3’pt, 4’st

Partita vibrante al “Comunale Caravaggio” dove il Crotone batte l'Atalanta U23 per 2-1. Longo opta per un mini turnover con Berra e Groppelli dietro e Gallo al fianco di Sandri. Tra i nerazzurri spicca l’ex Guerini. Avvio intenso: al 5’ Misitano calcia alto dopo un errore di Gomez, all’11’ il capitano rossoblù sfiora il gol su punizione. Al 15’ Di Pasquale stende Misitano, ammonito col supporto FVS. Occasioni per entrambe: Andreoni salva su Misitano, Vismara vola su Gomez, Murano e Zunno imprecisi. Al 37’ Vavassori segna ma è fuorigioco. Primo tempo equilibrato. Nella ripresa dentro Piovanello e Cissé, poi Cargnelutti per Di Pasquale. Zunno firma l’1-0 al 25’, Berto pareggia al 33'. Nel finale Sandri inventa, Groppelli crossa e Gomez segna di testa il 2-1. Vittoria di carattere, seconda consecutiva, in attesa della Casertana allo “Scida” domenica pomeriggio.