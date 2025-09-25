Catanzaro-Juve Stabia su Dazn anche gratis

La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5 giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in campionato. Il pubblico del Ceravolo sarà l’arma in più per provare a trasformare la solidità mostrata fin qui in un risultato pieno.

La Juve Stabia guidata da Ignazio Abate si presenta con 6 punti frutto di una vittoria e tre pareggi, scendendo in campo con l’obiettivo di confermare il buon momento e restare nella parte alta della classifica. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.