Catanzaro, più soluzioni: pronto anche Di Francesco

Sta per arrivare anche il momento di Federico Di Francesco: non è una cosa da poco per il Catanzaro di Aquilani. Quasi sicuramente non dall’inizio, magari anche meno di una mezz’oretta, ma nel programma di recupero dello staff, quella di domani sera contro la Juve Stabia è la gara individuata per inserire definitivamente in squadra l’esterno offensivo, uno dei colpi di mercato dell’estate.

Il delicato infortunio a un polpaccio che il trentunenne ha rimediato alla fine del ritiro con il Palermo – ai primi di agosto - è alle spalle dalla scorsa settimana, quando ha cominciato a lavorare in parte col gruppo. Al rientro da Reggio Emilia, poi, Federico è stato sempre al fianco di Iemmello e compagni: ora gli manca solo il test sui ritmi di un incontro ufficiale per considerarlo a tutti gli effetti recuperato e pronto.

«Preferisco non portarlo a Aquilani ha preferito lasciarlo in sede ad allenarsi, nell’ultimo week end, proprio per cominciare a farci affidamento da questa sfida con i campani. C’è la consapevolezza che Di Francesco, col passare delle giornate e la crescita della condizione, possa aggiungere tanto all’attacco del Catanzaro. Per prima cosa l’esperienza, di cui non si può fare a meno per bilanciare – anche se non va inteso in senso negativo – l’effervescenza che stanno garantendo Cisse, Rispoli e Favasuli, i tre under più impegnati.

Federico ha giocato più in A che in B e nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Palermo, quindi insieme a Iemmello e Oudin, D’Alessandro e Pigliacelli, è uno che può tranquillamente sopportare certe pressioni e garantire – semmai ce ne fosse bisogno – una toppa nelle pur fisiologiche pause che ci si può aspettare dalla linea verde.

