Quinto pari di fila per il Catanzaro ma con grande fatica. Secondo tempo giallorosso solo dopo l'espulsione di Cacciamani

Catanzaro Juve Stabia 2-2

Marcatori: 21’ pt Gabrielloni su rigore, 44’ Carissoni; 8’ st Verrengia, 26’ Iemmello

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Brighenti 5, Antonini 6 (1’ st Petriccione 6), Bettella 5 (1’ st Verrengia 6,5); Cassandro 6,5, Pontisso 6 (39’ st Oudin sv), Rispoli 5,5 (1’ st Di Francesco 6,5), Favasuli 6; Iemmello 6,5, Cisse 6; Pandolfi 5,5 (23’ st Pittarello 6,5). All. Aquilani 6

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente 5,5; Ruggero 5,5, Giorgini 6, Stabile 5,5 (31’ st Bellich 6); Carissoni 6,5 (, Correia 6,5, Leone 6,5, Pierobon 6 (1’ st Reale 6), Cacciamani 4,5; Maistro 6,5 (1’ st Mosti 6); Gabrielloni 7 (18’ st Burnete 6). All. Abate 6,5

Arbitro: Sacchi di Macerata 6

Note: spettatori 8.884 (di cui 5.838 abbonati), incasso di 129.366 euro. Espulsi 46’ pt Cacciamani per doppia ammonizione, 28’ st Maistro dalla panchina. Ammoniti Bettella, Antonini, Pierobon, Burnete, Carissoni, Piscopo. Angoli 7-0. Rec. 3’; 6’.

Vittoria di nuovo rimandata e quinto pari di fila per il Catanzaro. Contro la Juve Stabia è stata una faticaccia, perché i campani sono andati avanti 2-0 (Gabrielloni su rigore, poi Carissoni), ma prima dell’intervallo sono rimasti in dieci (doppio giallo all’ingenuo Cacciamani) e così il secondo tempo è stato solo giallorosso: i cambi (bravo Di Francesco) e i gol di Verrengia e Iemmello hanno evitato un patatrac.