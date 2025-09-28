Crotone all’assalto della Casertana Longo: «Servirà fame»

Terza partita in otto giorni, due vittorie già in archivio ed oggi pomeriggio la sfida contro la Casertana. È questo il contesto in cui mister Emilio Longo prepara i suoi uomini, con la consapevolezza che il vero avversario, prima ancora della qualità tecnica dei campani, sarà la gestione delle energie fisiche e mentali.

«La Casertana – dice l’allenatore rossoblù – è una squadra con grandi potenzialità e calciatori di livello. Sappiamo bene come si dispongono in campo, ma la chiave sarà capire chi avrà recuperato meglio in questi giorni così intensi. Ho ancora 24 ore per valutare chi potrà garantire il massimo e magari inserire qualche rotazione, perché serviranno sacrificio e lucidità per portare a casa il risultato». Il tecnico insiste sul concetto olistico del gruppo, vero valore aggiunto in queste prime settimane di campionato.

Le probabili formazioni

Crotone: Merelli, Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Vinicius, Sandri, Zunno, Murano, Maggio, Gomez. All.: Longo