Crotone generoso ma in nove cede alla Casertana: decide Proia (0-1)

CROTONE-CASERTANA: 0-1

MARCATORE: 19'st Proia,

CROTONE (4-2-3-1): Merelli 7; Leo 6 (29'st Piovanello 6) , Cargnelutti 4,5 , Di Pasquale 6,5 , Groppelli 5 ; Vinicius 6,5 (29'st Perlingieri 6) , Sandri 4,5 ; Zunno 6 (1'st Stronati 6) , Gomez 6, Maggio 6(1'st Gallo 6) ; Murano sv (12'st Berra 6) . All Longo 6,5

CASERTANA (4-3-3): De Lucia 7; Oukhadda 6, Bacchetti 6,5, Rocchi 6,5, Liotti 6 (35'st Falasca sv); Toscano 6 (1'st Vano 6,5), Pezzella 6,5, Leone 6,5 (11'st Proia 7); Kallon 7, Casarotto 6,5 (28'st Llano 6), Bentivegna 7 (35'st Galletta sv). All. Coppitelli 6,5

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido 5

NOTE: sono 98 i tifosi ospiti presenti. Biglietti n 750 incasso 5.374,00. Abbonati n 3.276 rateo 9.953,47. Totale titoli 4.026 incasso 15.327,47

Ammoniti: Toscano, Zunno, Casarotto, Oukhadda. Espulso: 6'pt Cargnelutti, 45'pt Sandri, 46'pt il direttore generale Raffaele Vrenna dalla panchina. Angoli: 3-7. Recuperi: 1’pt, 5’st

Un Crotone coraggioso cede solo di misura alla Casertana dopo una gara segnata dalla doppia inferiorità numerica. L’avvio è vivace, con Maggio subito in profondità, ma al 6’ Groppelli sbaglia il retropassaggio e Cargnelutti, nel tentativo di rimediare su Bentivegna, viene espulso dopo check FVS. Longo sacrifica Murano per Berra, ma la Casertana prende campo e sfiora più volte il vantaggio, trovando Merelli reattivo. I rossoblù provano a rispondere con Gomez, finché al 45’ arriva il secondo rosso, a Sandri: Crotone in nove e primo tempo di sofferenza. Nella ripresa i cambi scuotono il match: Vano centra la traversa al 12’, preludio all’1-0 firmato al 19’ da Proia di testa su cross di Kallon. Nonostante le difficoltà, i pitagorici reagiscono e sfiorano il pari con Vinicius e Di Pasquale, fermati da De Lucia. Nel recupero il FVS conferma la scelta arbitrale di non concedere rigore alla Casertana. Rossoblù sconfitti, ma applauditi per orgoglio e carattere.