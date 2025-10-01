Catanzaro, è sempre "X" factor: contro la Sampdoria arriva il sesto pari di fila

Sampdoria-Catanzaro 0-0

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti 7; Riccio 6,5, Hadzikadunic 5,5, Vulikic 6; Depaoli 6, Abildgaard 6, Bellemo 6 (48’ st Conti sv), Venuti 6 (37’ st Ioannou sv); Pafundi 6 (37’ st Barak sv), Benedetti 5,5 (17’ st Henderson 6); Cuni 5 (17’ st Coda 6). All. Donati 6

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Bettella 6,5, Antonini 6,5, Verrengia 6,5 (28’ st Di Chiara 6); Cassandro 6, Oudin 6 (16’ st Pandolfi 6), Petriccione 6, Pontisso 6 (16’ st Rispoli 6), Favasuli 6 (41’ st Di Francesco sv); Iemmello 6 (28’ st Pittarello 6), Cisse 7. All. Aquilani 6

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6

Note: spettatori 22.495 di cui 567 ospiti, incasso di 231.169 euro. Ammoniti Cisse. Angoli 3-5. Rec. 1’; 4’.

Ora sono sei di fila. Il Catanzaro pareggia ancora, eguaglia un record della B perché tante “x” in avvio di campionato li aveva fatti solo lo Spezia negli anni ‘30 e ritocca un primato già di Aquilani, visto che sulla panchina giallorossa Burgnich (fine anni ‘80, sempre a inizio stagione) si era fermato a quattro. Stavolta però lo 0-0 di Marassi contro una Sampdoria minore va stretto, forse anche più del 2-2 di Reggio Emilia, sicuro più di quello con la Juve Stabia. Non costruiscono tantissime occasioni, ma Iemmello e soci palleggiano molto bene e rischiano il minimo sindacale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale