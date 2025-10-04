Crotone, Longo punta il Picerno: «Dobbiamo tornare in carreggiata» LE PROBABILI FORMAZIONI

Emilio Longo si prepara a sfidare il suo recente passato, affrontando il Picerno con la voglia di trasformare la delusione dell’ultima sconfitta con la Casertana in energia positiva. «Abbiamo provato in settimana – dichiara l’allenatore rossoblù - a raccontarci il vissuto dell’ultima gara senza escludere i primi cinque minuti che ci hanno visto protagonisti in negativo. Tutto quello che abbiamo fatto dopo è stata una reazione. Non dobbiamo reagire, ma agire da subito: l’insegnamento è che le cose vanno fatte al massimo sin dal primo minuto».

Le probabili formazioni

Crotone: Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale, Guerra, Vinicius, Gallo, Zunno, Murano, Maggio, Gomez. All.: Longo

Picerno: Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Marino, Bianchi, Esposito, Santarcangelo, Bocic, Abreu. All.: De Luca