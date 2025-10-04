Il Catanzaro ci prova, a Monza per l’impresa PROBABILI FORMAZIONI

I pareggi stufano e pesano anche se non quanto le sconfitte. Sei di fila sono «troppi», come ha detto lo stesso Alberto Aquilani dopo lo 0-0 con la Sampdoria, ricordando che sì, la salvezza viene prima di tutto, ma con un punto alla volta non si va da nessuna parte, a maggior ragione se le ambizioni del Catanzaro guardano più in alto dell’obiettivo minimo. E allora oggi pomeriggio è scontato aspettarsi una squadra che farà di tutto per togliersi dalle spalle quella brutta bestia chiamata “pareggite”. Lo “U-Power Stadium” è annunciato per metà giallorosso con un settore ospiti quasi pieno (2.339) e tanta gente di Calabria in tribuna: «Con loro giochiamo sempre in casa, sono l’anima che ci spinge e speriamo di condividere un abbraccio liberatorio alla fine», ha spiegato l’allenatore.

Il fatto che debba provarci contro calciatori di Serie A, visto che il Monza nomi alla mano è forse la più attrezzata per la promozione, aumenta il gusto della sfida in un gruppo che, nel suo nucleo storico, di sfizi contro le corazzate se n’è tolti parecchi nei due anni precedenti, dal Parma al Sassuolo passando per il Venezia e due volte il Palermo. L’aggiunta della sfrontatezza dei ragazzini, a partire da quella tempesta di Cisse appena convocato dall’ Italia Under 21 di Silvio Baldini, fa pensare a un’impresa possibile a patto che i giallorossi ripropongano l’atteggiamento - deciso e attento - di Marassi, ma con più lucidità dalla trequarti in su.

«Di quella gara - ha spiegato Aquilani riferendosi all’incontro di mercoledì con la Samp - mi porto dentro tante cose buone, soprattutto l’uscita dal campo con il rammarico, mio e dei ragazzi, di non aver vinto dopo una prestazione del genere. La sensazione di meritare di più è lo spunto che ci spinge a guardare oltre. Rimpianti non ne esistono quando sai di aver dato tutto e le cose appariranno migliori, agli occhi di tutti, quando saranno legate a una vittoria: è inevitabile».