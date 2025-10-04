Il Catanzaro non decolla, a Monza prima sconfitta stagionale (2-1). Nessuna vittoria per Aquilani

Monza-Catanzaro 2-1

Marcatori: 5’ pt Cisse, 37’ Alvarez; 21’ st Birindelli

Monza (3-4-2-1): Thiam 6; Izzo 7, Ravanelli 6,5, Carboni 6 (46’ st Brorsson sv); Birindelli 7 (46’ st Delli Carri, Zeroli 6,5, Obiang 6,5, Azzi 7,5; Colpani 7 (28’ st Galazzi 6), Keita 7 (31’ st Colombo 6); Alvarez 6,5 (31’ st Maric 6). All. Pensalfini (Bianco squalificato) 6,5

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Bettella 5,5 (28’ st Di Chiara 5,5), Antonini 6,5, Verrengia 6; Cassandro 6 (17’ st D’Alessandro 5,5), Petriccione 6,5, Pontisso 6, Favasuli 6 (39’ st Pittarello sv); Oudin 6 (28’ st Di Francesco 5,5), Cisse 7; Iemmello 6 (28’ st Pandolfi 5,5). All. Aquilani 6

Arbitro: Perri di Roma 5

Note: spettatori 7.559 di cui 2.339 ospiti, incasso di 125.453 euro. Espulso 32’ st Aquilani. Ammoniti Zeroli, Cisse, Birindelli. Angoli 5-3. Rec. 1’; 5’

Dopo sei pareggi di fila, ecco la prima sconfitta. Il Catanzaro subisce la rimonta del Monza e passa dai sogni di rilancio all’incubo della seconda sosta del torneo con zero vittorie all’attivo.

I giallorossi passano dopo 5’ con Cisse servito da Iemmello e giocano un buon primo tempo, rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa, che colpiscono la parte alta della traversa con Azzi, migliore in campo, e poi pareggiano con Alvarez al 37’ servito da Birindelli.

Nella ripresa il Monza alza i giri e schiaccia i giallorossi fino al vantaggio dello stesso Birindelli al 21’. L’autore del raddoppio aveva scampato il rosso (solo giallo) per un fallo su Cisse a gioco fermo non visto da Perri di Roma: l’arbitro era di spalle, il Var non ha valutato l’intervento da rosso, ma i dubbi restano. Prima di farsi espellere per proteste, Aquilani prova a cambiare modificando l’assetto in un 4-2-3-1 con diverse sostituzioni (compreso Iemmello che lascia spazio a Pandolfi), ma il Monza non rischia quasi nulla.