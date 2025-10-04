Il Crotone travolge il Picerno: strepitoso 3-0 firmato Zunno, Gomez e Murano

CROTONE-PICERNO: 3-0

MARCATORI: 29'pt Zunno, 41'pt Gomez, 33'st Murano

CROTONE (4-2-3-1): Merelli 6,5 ; Andreoni 7, Berra 6,5 , Di Pasquale 6(9'st Cocetta 6) , Guerra 6,5 ; Gallo 7 (29'st Piovanello 6), Vinicius 7 ; Zunno 7 , Gomez 7,5 (29'st Perlingieri 6) , Maggio 6,5 (23'st Stronati 6) ; Murano 7 . All Longo 7

PICERNO (4-2-3-1): Summa 5; Salvo 5,5, Frison 5,5, Granata 5,5, Pistolesi 5; Bianchi 5,5(28'pt Marino 5,5), Maselli 5,5 (36'st Graziani sv); Bocic 5,5(24'st Cardoni 5,5), Energe 6,5, Esposito 5,5 (1'st Santarcangelo 6); Abreu 5,5 (24'st Santaniello 5,5). All. De Luca 5,5

ARBITRO: Iannello di Messina 6,5

NOTE:

Biglietti n 721 incasso 4.614,00

Abbonati n 3.276 rateo 9.953,47

Totale titoli 3.997 incasso 14.567,47

Ammoniti: Gomez,

Angoli: 6-2

Recuperi: 2’pt, 5’st

Netto successo del Crotone allo “Scida”: i rossoblù travolgono il Picerno 3-0 con le firme di Zunno, Gomez e Murano. Prestazione convincente per la squadra di Longo, padrona del campo dal primo all’ultimo minuto. Gli uomini di Longo impongono subito ritmo e aggressività, rischiando poco e colpendo con precisione. Dopo un avvio equilibrato, con Energe che impegna Merelli al 6’, i rossoblù crescono d’intensità: Andreoni sfonda sulla destra e serve palloni insidiosi per Murano, mentre Gallo e Vinicius garantiscono equilibrio e spinta costante. Il vantaggio arriva al 29’: cross di Andreoni, respinta corta di Pistolesi e Zunno, ben appostato, insacca di destro l’1-0. Il Crotone continua a spingere e trova il raddoppio al 41’, grazie a Gomez che sfrutta un errore in uscita del portiere Summa e con un rasoterra preciso firma il 2-0. Nella ripresa, il Picerno prova a riaprire la gara con Abreu ed Energe, ma la difesa pitagorica resta concentrata e Merelli risponde presente. Il Crotone, al contrario, mostra personalità e maturità nella gestione, creando ancora occasioni con Murano e Maggio. Alla mezz’ora, Vinicius viene atterrato in area: dal dischetto Murano è glaciale e realizza il 3-0 definitivo. La squadra di Longo convince per intensità, compattezza e qualità nel gioco sugli esterni, ritrovando fiducia e continuità dopo le ultime uscite opache. Un successo netto e meritato, che rilancia il Crotone nelle zone alte della classifica e restituisce entusiasmo al pubblico dello “Scida”.