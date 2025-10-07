Catanzaro, abbondanza ancora tutta da sfruttare

L’unica formazione titolare uguale a un’altra è stata l’ultima. Alberto Aquilani ha riproposto a Monza lo stesso undici di base anti-Sampdoria, utilizzato tre giorni prima, e così ha stoppato la lunga sequenza di schieramenti sempre diversi fra campionato e Coppa Italia. Il dato è indicativo perché ribadisce quello che si nota sul campo: mancano certezze in alcuni ruoli. Per la rosa ampia può volerci del tempo, ma sembra paradossale che Aquilani, nonostante l’organico abbondante, sia uno dei due tecnici che meno ha utilizzato le sostituzioni: lui e il collega del Padova Andreoletti, tra l’altro prossimo avversario, ne hanno fatte 31 su 35 (la maggior parte oscilla fra le 34 e le 35). È il segno che non tutte le risorse sono state esplorate. Questo non vuol dire che non ci sia una colonna vertebrale chiaramente individuabile: Pigliacelli in porta, Antonini in difesa, Pontisso a centrocampo e Iemmello in attacco hanno giocato sempre e non sono mai stati messi in discussione. A loro si è aggiunto Cisse, coinvolto in tutti gli incontri di campionato e impossibile da non prendere in considerazione visto che sta facendo la differenza più di chiunque altro. Hanno comunque avuto grande considerazione anche Bettella in difesa, a discapito di un senatore come Brighenti, e Favasuli sugli esterni. Però il resto è tutto un punto interrogativo pensando ai tanti cambi di formazione, forse più il prodotto di una ricerca degli equilibri che non di scelte convinte fino in fondo. Per esempio può essere letto in due modi il passaggio dal 4-2-3-1 con cui era iniziata la stagione – fra Sassuolo e Sudtirol – e il 3-4-2-1 delle gare successive, anche se la costruzione dal basso partiva sempre con tre difensori e il terzino destro era più alto, all’altezza dei centrocampisti. Passando a una linea a tre pura Aquilani ha forse voluto provare a coprirsi un po’ più sulle fasce e per questo motivo Cassandro e Favasuli da “quinti” non si discutono: interpretano il ruolo meglio di altri, ma così facendo vengono sacrificati gli esterni offensivi su cui pure il tecnico aveva immaginato la costruzione della squadra in estate.

