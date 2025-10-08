Catanzaro, cinque partite e un solo bivio

Un bivio lungo cinque partite. Da una sosta all’altra, il campionato propone al Catanzaro una serie di confronti che possono dire molto del suo cammino nel prossimo futuro. Un po’ come se fosse il momento della verità visto che in questo ciclo ci sono tre match con le big e due con squadre che dovrebbero lottare fino alla fine per la salvezza. E allora i giallorossi sono obbligati a cambiare marcia perché è impensabile mantenere l’andamento lento che, dopo un mese e mezzo di torneo, li ha praticamente lasciati in zona playout.

Il primo di questi confronti, il 19 ottobre, è forse il crocevia più importante anche se non il più difficile: con il Padova al “Ceravolo” gli obiettivi sono due, vincere e soprattutto convincere dopo sette partite di luci e di ombre. I veneti neopromossi hanno appena due punti in più, ma sono anche stati capaci di sbancare Monza, quindi occhi aperti. Dopo sarà comunque peggio: per il secondo turno consecutivo in casa è atteso il Palermo di Pippo Inzaghi, la sua difesa di ferro, il bomber Pohjanpalo e le altre stelle, a partire da quel Palumbo migliore in campo ogni volta che è passato sui Tre colli (con la Ternana prima e il Modena poi).

