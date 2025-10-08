Il Crotone va alla scoperta di Piovanello

Classe 2000, mancino naturale e talento sull’esterno d’attacco: Enrico Piovanello, con pazienza e maturità, sta cercando di ritagliarsi il suo spazio nel Crotone di Emilio Longo, con la determinazione di chi vuole tornare protagonista. «Mi piace dribblare, puntare l’uomo, cercare il tiro e servire assist ai miei compagni – racconta Piovanello – Quest’anno ho una motivazione personale forte: voglio ritrovare con continuità il gol e contribuire alla crescita della squadra».

L’approdo in rossoblù nasce da un legame di stima reciproca con il tecnico Longo. «Avevo già avuto modo di affrontarlo da avversario e ci eravamo parlati. Mi piace molto sia come persona che come allenatore. Ho trovato un mister che crede tanto in me e questo è uno stimolo enorme».

Padovano di nascita, Piovanello è arrivato in Calabria con entusiasmo e spirito d’adattamento. «Mi sto trovando benissimo, i compagni mi hanno accolto alla grande. Crotone è una città tranquilla, di mare, dove si vive bene. È lontana da casa, ma non è un problema».

Fuori dal campo, l’esterno offensivo rossoblù coltiva passioni semplici. «Nel tempo libero mi piace giocare a tennis o a basket, stare con gli amici e la famiglia. E poi c’è la mia fidanzata, Giulia, che mi sostiene sempre. Il mio idolo? Messi, guardo il Barcellona dal 2011».

Con un sorriso, Piovanello ricorda anche un aneddoto dei tempi della Juve Stabia. «Un mio compagno, che ora è anche qui a Crotone, una volta mise un materasso sopra la macchina di un altro giocatore. Momenti che non si dimenticano».

Oggi, però, c’è solo il presente. «L’obiettivo è crescere, aiutare la squadra e ripagare la fiducia di chi crede in me>>.

Oggi doppia seduta. Presenti Stronati e Zunno.