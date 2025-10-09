Crotone proiettato verso la trasferta di sabato a Foggia

Prosegue la preparazione del Crotone in vista della trasferta di sabato pomeriggio allo “Zaccheria” contro il Foggia di Delio Rossi, una sfida che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici. Nel pomeriggio di ieri, i rossoblù hanno sostenuto un allenamento congiunto contro la formazione Primavera, utile per mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni tattiche in vista del match. La sgambata, disputata con buon ritmo e spirito competitivo, si è conclusa con sei reti complessive che hanno certificato l’ottimo momento di forma del gruppo. A segno Gomez, autore di una doppietta, Murano, Sandri, Zunno e Bruno: un chiaro segnale di vitalità e concretezza da parte del reparto offensivo, apparso in crescita sia nella precisione delle conclusioni che nella capacità di creare superiorità in zona gol.

Tra un tempo e l’altro, lo staff tecnico ha dedicato ampio spazio al lavoro sulle palle inattive, aspetto sul quale mister Longo continua ad insistere con costanza, consapevole dell’importanza di questi episodi nel determinare gli equilibri delle partite.

Al termine della seduta, il tecnico ha riunito la squadra a centrocampo per un breve confronto collettivo, sottolineando l’importanza di affrontare con concentrazione e mentalità vincente ogni allenamento. Oggi pomeriggio è in programma una nuova sessione al centro sportivo, con esercitazioni tecnico-tattiche e possibili prove di formazione in vista della trasferta in Puglia. La gara di sabato sarà diretta da Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni, già arbitro di Crotone-Brindisi 1-2 nella scorsa stagione. Ad assisterlo saranno Luca Chiavaroli di Pescara e Matteo Lauri di Gubbio, quarto ufficiale Riccardo Tropiano di Bari.