Catanzaro, Di Francesco si ferma per un mese

Aveva appena cominciato a inserirsi in squadra, adesso dovrà aspettare un po’ prima di tornare. E così sarà obbligato ad attenderlo anche il Catanzaro. Federico Di Francesco ha riportato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro. Tradotto in tempi di recupero: potrebbe restare fuori causa per un periodo compreso fra il mese e i quaranta giorni.

L’esito della risonanza magnetica cui il giocatore si è sottoposto nella mattinata di ieri ha fortunatamente escluso problemi più gravi: per la dinamica dell’infortunio rimediato mercoledì, durante l’allenamento a Giovino, si era inizialmente pensato anche a un guaio al legamento crociato, allarme rientrato quasi subito in seguito a un primo controllo medico e al fatto che il trentunenne, portato a braccia dai compagni fuori dal campo, aveva poi lasciato il centro sportivo da solo. L’esame strumentale di venerdì ha quindi spazzato i dubbi: esclusa la terapia conservativa, si sottoporrà a un’operazione chirurgica una terapia conservativa.

Sono stati sfortunati, Di Francesco e i giallorossi. L’esterno offensivo acquistato dal Palermo a fine agosto in prestito con obbligo di riscatto già formalizzato al primo punto in classifica, era arrivato dalla Sicilia con un infortunio al polpaccio – rimediato all’inizio di quel mese – in via di guarigione.

