Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Catanzaro, Di Francesco si ferma per un mese

Catanzaro, Di Francesco si ferma per un mese

L’esterno ha riportato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro. Esclusa la terapia conservativa, si sottoporrà a intervento chirurgico

Aveva appena cominciato a inserirsi in squadra, adesso dovrà aspettare un po’ prima di tornare. E così sarà obbligato ad attenderlo anche il Catanzaro. Federico Di Francesco ha riportato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro. Tradotto in tempi di recupero: potrebbe restare fuori causa per un periodo compreso fra il mese e i quaranta giorni.
L’esito della risonanza magnetica cui il giocatore si è sottoposto nella mattinata di ieri ha fortunatamente escluso problemi più gravi: per la dinamica dell’infortunio rimediato mercoledì, durante l’allenamento a Giovino, si era inizialmente pensato anche a un guaio al legamento crociato, allarme rientrato quasi subito in seguito a un primo controllo medico e al fatto che il trentunenne, portato a braccia dai compagni fuori dal campo, aveva poi lasciato il centro sportivo da solo. L’esame strumentale di venerdì ha quindi spazzato i dubbi: esclusa la terapia conservativa, si sottoporrà a un’operazione chirurgica una terapia conservativa.
Sono stati sfortunati, Di Francesco e i giallorossi. L’esterno offensivo acquistato dal Palermo a fine agosto in prestito con obbligo di riscatto già formalizzato al primo punto in classifica, era arrivato dalla Sicilia con un infortunio al polpaccio – rimediato all’inizio di quel mese – in via di guarigione.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province