Crotone spettacolo! Travolto il Foggia 3-0 con una prestazione da grande squadra

FOGGIA-CROTONE 0-3

MARCATORI: 22'pt Zunno, 36'pt Berra, 7'st Murano.

FOGGIA (3-4-2-1): Borbei 5,5; Buttaro 5,5, Minelli 5,5, Olivieri 5; Valietti 5,5 (46'pt Morelli 5,5), Garofalo 6, Oliva 5,5 (1'st Pellegrino 5,5), Panico 5 (30'st Agnelli sv) ; Winkelmann 5,5 (1'st Ilicic 5,5), D'Amico 5,5; Sylla 5 (39'st Bevilacqua sv). All. Rossi 5

CROTONE (4-2-3-1): Merelli 6,5; Andreoni 6,5, Berra 8, Di Pasquale 7 (35'st Cocetta sv), Guerra 6,5; Vinicius 6, Sandri 7,5; Zunno 7,5 (35'st Cargnelutti sv), Gomez 6,5 (17'st Perlingieri 6,5), Maggio 6,5 (17'st Piovanello 6,5); Murano 7,5 (23'st Gallo 6,5). All Longo 8

ARBITRO: Di Loreto di Terni 6

NOTE: Ammoniti: Valietti, Sylla, Di Pasquale, Pellegrino, Zunno, Gallo. Espulso: Vinicius al 18'st. Angoli:5-6 Recuperi: 2’pt, 5’st

Il Crotone espugna lo “Zaccheria” con una prestazione autoritaria e brillante, imponendosi 0-3 sul Foggia e mostrando solidità, equilibrio e qualità in ogni reparto. La squadra di Longo parte forte: Murano sfiora il gol di testa e colpisce un palo, preludio al vantaggio firmato da Zunno al 22’, lanciato magistralmente da Di Pasquale. Il raddoppio, al 36’, è una perla di Berra in rovesciata su assist di Sandri, che gela il pubblico foggiano. Nella ripresa i rossoblù controllano con maturità e trovano il tris al 7’ con un capolavoro di Murano, che sorprende Borbei da lontano. Nonostante l’espulsione di Vinicius al 18’ per un intervento su Garofalo, il Crotone resta compatto, gestisce con ordine e sfiora ancora il gol con Piovanello e Gallo. Prestazione di grande spessore tecnico e mentale: squadra corta, aggressiva e cinica nei momenti chiave. Un successo che rilancia i pitagorici in classifica e restituisce entusiasmo e consapevolezza al gruppo di Longo.