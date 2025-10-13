Crotone concentrato in vista del Monopoli. I tre punti fanno gola

Dopo aver rifilato tre gol a domicilio al Foggia, il Crotone di Emilio Longo ha usufruito di una meritata domenica di riposo. Il netto successo allo “Zaccheria” ha riportato entusiasmo nell’ambiente rossoblù, che ha potuto ammirare una squadra compatta, cinica e capace di imporre il proprio gioco con personalità su un campo difficile. Una prestazione di alto livello che certifica la crescita del gruppo, bravo a reagire alle difficoltà e a ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi. Tre punti preziosi, accompagnati dal quinto clean sheet stagionale, arricchiti da tre reti di splendida fattura: numeri che raccontano la solidità e l’efficacia di una squadra che finora ha realizzato 18 gol, subendone appena 7. Dati che confermano la bontà del lavoro di mister Longo e del suo staff, capaci di costruire una formazione equilibrata e pericolosa.

Gli allenamenti riprenderanno oggi al centro sportivo, con la mente già proiettata alla prossima sfida interna contro il Monopoli, in programma sabato alle 14.30 allo stadio “Ezio Scida”.

I pugliesi, reduci dalla sconfitta contro la capolista Salernitana, restano una squadra temibile, organizzata e dotata di buone individualità. Per l’occasione, mister Longo dovrà fare a meno del centrocampista brasiliano Vinicius che, espulso allo “Zaccheria”, sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Al suo posto è pronto a tornare Gallo, che affiancherà Sandri in mediana per dare equilibrio e dinamismo. La settimana servirà per curare i dettagli tattici e mantenere alta la concentrazione in vista di un match importante per dare continuità alla striscia positiva.