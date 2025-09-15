Catanzaro, cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri: arriva il colonnello Giovanni Pellegrino

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. Questa mattina il nuovo Comandante Provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino, ha incontrato i referenti degli organi di informazione presso la sala conferenze della caserma di via Girolamo Marafioti.

Nel corso dell’incontro, il colonnello Pellegrino ha illustrato le linee guida della sua azione alla guida del Comando, sottolineando l’importanza del dialogo con le istituzioni, la società civile e il mondo dell’informazione. L’appuntamento ha rappresentato un momento di presentazione ufficiale e di confronto con la stampa locale, nel segno della continuità e della collaborazione sul territorio.

Il Colonnello Giovanni Pellegrino, 52 anni, sposato, originario di Perugia, proviene dai corsi regolari dell’Accademia di Modena. Laureatosi in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha ricoperto numerosi incarichi, principalmente territoriali, per la maggior parte nel sud Italia. Ha comandato la Compagnia di Termini Imerese (PA), poi quella di Milano Duomo. Dopo un biennio all’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma, è stato Vice Comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, per poi raggiungere Bari quale Comandante del Reparto Operativo. Dal 2017 al 2020, è stato Comandante Provinciale di Agrigento. Nell’ultimo quinquennio, intervallato da un triennio in cui è stato Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso nell’ambito del sistema di reclutamento dell’Arma, ha conseguito due Master di secondo livello, rispettivamente in Cooperazione Internazionale di Polizia e Strategia Globale e Sicurezza, conseguendo i Titoli “Scuola Forze di Polizia” e “Istituto Alti Studi Difesa”. Dal 15 settembre è Comandante Provinciale di Catanzaro.