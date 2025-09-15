Catanzaro, cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri: arriva il colonnello Giovanni Pellegrino

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. Questa mattina il nuovo Comandante Provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino, ha incontrato i referenti degli organi di informazione presso la sala conferenze della caserma di via Girolamo Marafioti.
Nel corso dell’incontro, il colonnello Pellegrino ha illustrato le linee guida della sua azione alla guida del Comando, sottolineando l’importanza del dialogo con le istituzioni, la società civile e il mondo dell’informazione. L’appuntamento ha rappresentato un momento di presentazione ufficiale e di confronto con la stampa locale, nel segno della continuità e della collaborazione sul territorio.
Il Colonnello Giovanni Pellegrino, 52 anni, sposato, originario di Perugia, proviene dai corsi regolari dell’Accademia di Modena. Laureatosi in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha ricoperto numerosi incarichi, principalmente territoriali, per la maggior parte nel sud Italia. Ha comandato la Compagnia di Termini Imerese (PA), poi quella di Milano Duomo. Dopo un biennio all’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma, è stato Vice Comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, per poi raggiungere Bari quale Comandante del Reparto Operativo. Dal 2017 al 2020, è stato Comandante Provinciale di Agrigento. Nell’ultimo quinquennio, intervallato da un triennio in cui è stato Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso nell’ambito del sistema di reclutamento dell’Arma, ha conseguito due Master di secondo livello, rispettivamente in Cooperazione Internazionale di Polizia e Strategia Globale e Sicurezza, conseguendo i Titoli “Scuola Forze di Polizia” e “Istituto Alti Studi Difesa”. Dal 15 settembre è Comandante Provinciale di Catanzaro.
La visita al Prefetto
Il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha ricevuto oggi in Prefettura il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino, insediatosi nel prestigioso incarico. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha rivolto al Colonnello Pellegrino i migliori auguri per il suo nuovo mandato, esprimendo fiducia nella sua esperienza e nelle sue capacità direttive. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la Prefettura, Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine, nonché con tutti gli enti locali e le realtà del territorio per far fronte efficacemente alle sfide connesse ai mutamenti sociali, economici e criminali del contesto attuale. Già dal prossimo mercoledì, il Comandante parteciperà al suo primo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, occasione nella quale saranno trattati attuali temi legati alla sicurezza e al controllo del territorio. Nel salutare il nuovo Comandante Provinciale, il Prefetto ha manifestato la volontà di dare pieno sostegno istituzionale nel comune obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare la legalità e promuovere la coesione sociale attraverso un’azione condivisa e coordinata.
