Caccuri, operazione antidroga dei carabinieri: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

Nella mattinata di ieri, 15 settembre, i carabinieri della Stazione di Caccuri, con il supporto del personale altamente specializzato della S.I.O. del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, condotta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, ha permesso di individuare e sequestrare diverse piante di cannabis di notevoli dimensioni, oltre a modiche quantità di marijuana già confezionata e pronta per il consumo. Le sostanze sono state rinvenute all’interno e nelle pertinenze di due abitazioni situate nel centro abitato di Caccuri.

Nel corso delle operazioni, un 48enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno scoperto due piante di canapa indiana, una delle quali alta oltre due metri, e un barattolo in vetro contenente circa 12 grammi di marijuana.