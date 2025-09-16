Catanzaro, il sindaco Fiorita fiducioso: «Le nuove piste ciclabili rivoluzioneranno la città»

Il circuito di piste ciclabili che si snoderà per l’area Sud della città è «un progetto destinato a cambiare il volto della città». Parola del sindaco Nicola Fiorita, che è così tornato sulle prospettive urbanistiche e di mobilità per l’area che da Giovino arriva fino ai quartieri Fortuna, Aranceto e Corvo. Il sindaco ha quindi ripercorso l’iter progettuale rispondendo - “a freddo” - alle critiche che nei mesi scorsi avevano accompagnato l’evolversi dei lavori sulle piste ciclabili, spesso percepite come infrastrutture avulse dal contesto urbano e sociale catanzarese in cui l’uso della bicicletta è limitato a una declinazione sportiva anziché di mobilità quotidiana: «Molte critiche sono state sollevate, spesso in maniera strumentale ma oggi i fatti parlano da soli - ha detto Fiorita -. Il tempo ci darà ragione, perché stiamo costruendo un’infrastruttura che migliorerà la vita dei cittadini».

