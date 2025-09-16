Crotone, chiusura temporanea del serbatoio di Vescovatello Basso: possibili disservizi idrici

Sorical informa la cittadinanza che, oggi 16 Settembre a partire dalle ore 22,00, il serbatoio di accumulo di Vescovatello basso sarà temporaneamente chiuso per consentire operazioni di recupero e ripristino funzionale.

Durante l’intervento, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee della fornitura d’acqua e/o limitazioni nell’erogazione del servizio nelle seguenti zone:

* Via Cutro

* fondo Gesù

* borgata S.Francesco

* via V.Veneto e traverse

* via Torino

* piazza Pitagora

* via Poggioreale e traverse

* corso Messina e traverse

* via C. Colombo

* via Interna marina

* via R. Margherita

* via Acquabona

* quartiere Gabelluccia

* via IV novembre

Le operazioni di recupero sono necessarie per garantire la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio idrico. La riapertura del serbatoio è prevista alle ore 06,00 di domani 17 Settembre .

Si invitano i cittadini a limitare l’uso non essenziale dell’acqua durante il periodo indicato. Sorical si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione