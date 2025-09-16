Crotone, chiusura temporanea del serbatoio di Vescovatello Basso: possibili disservizi idrici

Sorical informa la cittadinanza che, oggi 16 Settembre a partire dalle ore 22,00, il serbatoio di accumulo di Vescovatello basso sarà temporaneamente chiuso per consentire operazioni di recupero e ripristino funzionale.
Durante l’intervento, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee della fornitura d’acqua e/o limitazioni nell’erogazione del servizio nelle seguenti zone:
* Via Cutro
* fondo Gesù
* borgata S.Francesco
* via V.Veneto e traverse
* via Torino
* piazza Pitagora
* via Poggioreale e traverse
* corso Messina e traverse
* via C. Colombo
* via Interna marina
* via R. Margherita
* via Acquabona
* quartiere Gabelluccia
* via IV novembre
Le operazioni di recupero sono necessarie per garantire la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio idrico. La riapertura del serbatoio è prevista alle ore 06,00 di domani 17 Settembre .
Si invitano i cittadini a limitare l’uso non essenziale dell’acqua durante il periodo indicato. Sorical si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione
