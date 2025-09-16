Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La morte del piccolo Francesco a Vibo, il Pd: «Intitoliamogli il parco»

La proposta della consigliera Mellea apre il dibattito sul tragico incidente accaduto al bambino. Sotto la lente dell’assise comunale le precarie condizioni di sicurezza delle aree pubbliche

di

Dopo le lacrime, il silenzio e giornate intense di riflessione nel dolore, la morte di Francesco Mirabelli, il bambino di tre anni, schiacciato e ucciso da una trave staccatasi da un’area divertimento all’interno del parco urbano, è tornata ad alimentare il dibattito, dentro e fuori l’aula del Consiglio comunale. E tra leoni da tastiera che si esercitano senza soluzione di continuità e primi piani inopportuni nel corso del funerale, dall’aula dell’assise cittadina, si è tornato ad affrontare una questione destinata a segnare per molto tempo la comunità.
«Per la generazione dei nostri figli – ha spiegato il capogruppo del Partito democratico Francesco Colelli, nel corso dei lavori della terza commissione consiliare – questa vicenda sarà uno choc che l’intera città si porterà dietro per decenni, come la nostra ancora ricorda la tragica morte di Federica Monteleone».
