Rassegna stampa 16-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Lo “sprofondo rosso” del Pnrr salute in Calabria: “paralizzata” la sanità territoriale
Rifornimenti di marijuana a Gioia Tauro e consegne a Messina: così faceva affari la gang di Catona
Appello di Rinascita Scott a Lamezia: la requisitoria parte dal boss
“Ti spacco la testa e faccio un massacro”: padre e marito violento condannato a 6 anni nel Catanzarese
IN EVIDENZA
Scuole a rischio in Calabria: meno risorse e maggiore vulnerabilità degli edifici
Paese vicino, anzi lontanissimo. Così si spopola (anche) la Piana di Gioia Tauro
Sanità, medici caraibici in fuga e una raffica di pensionamenti penalizzano lo spoke di Paola e Cetraro
Il generale Errigo: «La bonifica del Sin di Crotone è al centro del dibattito nazionale»
CRONACA
Aggressione a un giovane straniero a Catanzaro: i tre militanti di Forza Nuova arrestati respingono le accuse
Reggio, oggi la consegna del cero votivo in Cattedrale. Cala il sipario sulla festa della Patrona
Catanzaro, il sindaco Fiorita fiducioso: «Le nuove piste ciclabili rivoluzioneranno la città»
Cosenza, esperienze di cittadinanza attiva: il Csv cerca volontari di ogni età
Corigliano Rossano, ex caserma dei vigili del fuoco ancora abbandonata: vano l’appello di Stasi
La morte del piccolo Francesco a Vibo, il Pd: «Intitoliamogli il parco»
