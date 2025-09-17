A fuoco l'auto della presidente del centro antiviolenza di Crotone

I carabinieri del comando provinciale di Crotone stanno indagando sull'incendio che questa notte ha distrutto l’autovettura di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi che si occupa, tra le altre cose, di gestire il centro antiviolenza Udite Agar attraverso il quale dà assistenza a molte donne. La vettura era parcheggiata sotto casa della presidente nel popoloso quartiere Tufolo di Crotone. A darne notizia è stata la cooperativa sociale sul proprio profilo Facebook.
«Questa notte - è scritto sul post - è stato compiuto un atto vandalico ai danni dell’auto della nostra presidente Raffaella Angotti. Tutti noi soci, operatori e volontari della cooperativa 'Noemi' siamo vicini alla nostra presidente e condanniamo fortemente l’accaduto, certi di stare sempre dalla parte giusta e di operare con serietà e correttezza a fianco dei minori, delle donne e delle famiglie del nostro territorio».
Solidarietà a Raffaella Angotti è stata espressa dalla Cooperativa Sociale Agorà Kroton. «Condanniamo con fermezza questo gesto vile e intimidatorio - è scritto in una nota - che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità sociale che ogni giorno lavora con dedizione e coraggio a fianco dei più fragili: minori, donne, famiglie. Attaccare chi si impegna per il bene comune è un segnale inquietante che non può lasciarci indifferenti».
Il presidente di Agorà Kroton, Gregorio Mungari Cotruzzolà, si dice certo che Angotti e gli operatori della cooperativa Noemi «continueranno a svolgere il loro lavoro con la stessa passione e integrità che li contraddistingue. Di fronte a chi cerca di seminare paura, noi scegliamo di moltiplicare solidarietà. Continueremo a camminare insieme, fianco a fianco, perché la forza del sociale è più grande di qualsiasi gesto di violenza».
La Conferenza delle Democratiche di Crotone esprime sincera solidarietà nei confronti della dottoressa Angotti, presidente della Noemi Cooperativa Sociale, la cui auto è stata oggetto di un ignobile atto vandalico. Siamo profondamente colpite dal gesto perpetrato contro chi è alla guida, con tanto impegno e amore per il prossimo, di un’associazione che si fa carico di accogliere e sostenere minori, donne e famiglie e al contempo di promuovere inclusione sociale e tutelare i diritti delle persone fragili, che nel nostro contesto sono in continuo aumento.
Un lavoro incessante e centrale per la città e il territorio quello di Noemi, che viene svolto attraverso molteplici forme e servizi come il Centro per la Famiglia, il Centro Antiviolenza “Udite Agar”, ma anche con l’attuazione di progetti educativi finalizzati e iniziative di prevenzione e formazione, con cui si cerca di ridurre i tanti problemi sociali che affliggono le nostre comunità, promuovendo il benessere individuale e collettivo, l'integrazione, e la salvaguardia dalle discriminazioni, tramite la diffusione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e la creazione di una cultura basata sul rispetto e l'uguaglianza.
Siamo certe che l’azione indegna compiuta contro il veicolo della Dott.ssa Angotti e di conseguenza anche contro la Noemi, che lei presiede, non avrà il potere di vanificare e silenziare la qualità delle attività poste in essere con coraggio e profondo senso del dovere dalla cooperativa, a cui auguriamo di poter serenamente proseguire il proprio lavoro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia