Catanzaro Servizi, i conti scottano. Si punta a evitare un bilancio in rosso

È una doppia corsa quella che il management della società partecipata Catanzaro Servizi sta compiendo in queste settimane: la prima contro il tempo, per l’approvazione del bilancio 2024; la seconda per evitare un risultato d’esercizio in perdita, che comporterebbe l’attivazione dell’articolo 14 del testo unico delle società a partecipazione pubblica, con l’avvio di tutte quelle azioni, stringenti, necessarie al risanamento.

Entro il prossimo 30 settembre il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio consolidato, ovvero comprensivo dei conti economici e patrimoniali di tutte le società che vedono una partecipazione di Palazzo De Nobili, pertanto anche Catanzaro Servizi. Dunque, l’amministratore unico, Antonio De Marco, è all’opera per cercare di chiudere in tempi stretti il rendiconto.

