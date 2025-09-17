Centauro deceduto a Maierato, i carabinieri allargano le indagini

Il tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di lunedì presso l’area industriale di Maierato, ha suscitato preoccupazione e shock tra residenti e passanti. E il giorno dopo quanto accaduto sembra lasciare la scia. Erano circa le 15 quando un forte boato ha rotto la quiete della zona, segnalando il violento impatto tra la moto e il camion. La vittima, il centauro Giuseppe Marchese, originario di San Nicola da Crissa, aveva solo 25 anni (cl. 2000), ed ha avuto subito la peggio, riportando gravi ferite. Sul posto tempestivi i soccorsi, con l’equipaggio del 118 pronto a stabilizzarlo, in attesa dell’elisoccorso col quale è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; dove però il giovane ha perso la vita alcune ore dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici.

