Cirò Marina, noleggia l’auto e sparisce: 45enne brianzolo rintracciato e... denunciato

Era in vacanza a Cirò Marina, un uomo della Brianza che, dopo aver noleggiato alcuni mesi fa, una vettura di grossa cilindrata, aveva fatto perdere le sue tracce. La Polizia Locale della cittadina jonica ha rintracciato il quarantacinque brianzolo, a seguito della segnalazione della società di noleggio. Il dispositivo Gps installato sull'auto indicava, infatti, la presenza della vettura nel territorio comunale. Agli agenti è bastato recarsi nella area segnalata per individuare il mezzo. L'auto era parcheggiata nei pressi della spiaggia, da dove dopo qualche tempo di attesa, è risalito l' uomo che si è diretto verso l' auto: pronto ad aprire la portiera ed infilarsi dentro. La Polizia Locale, a quel punto lo ha bloccato e sottoposto agli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che l’auto, nonostante la denuncia di appropriazione indebita e la perdita di possesso già dichiarata dalla società, aveva percorso diversi itinerari in Lazio, Puglia e Sicilia. Inoltre, il veicolo circolava privo di copertura assicurativa, sospesa dalla società di noleggio nella scorsa primavera.

La vettura è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita.

Ovviamente, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, la persona oggetto di indagine, che non risulta avere nessun rapporto di parentela a Cirò Marina, è da ritenersi presunta non colpevole.