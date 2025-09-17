Crotone, maxi sequestro di droga nel centro storico: oltre mezzo chilo di hashish nascosto tra le macerie

Nuovo colpo allo spaccio di droga in città a Crotone. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato, nel cuore del centro storico, un ingente quantitativo di hashish.

La scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio, mirato proprio alla prevenzione e al contrasto delle attività illegali in una zona più volte al centro delle cronache. Nelle pertinenze di un edificio abbandonato, i militari hanno trovato, sotto un cumulo di macerie parzialmente interrato, diversi panetti sigillati di hashish, per un peso complessivo superiore ai 500 grammi.

La droga è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta alle analisi di laboratorio prima della successiva distruzione.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di servizi predisposti dalla Compagnia dei carabinieri di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio. Obiettivo: rafforzare i controlli soprattutto nell’area urbana, in concomitanza con la fine della stagione estiva e la ripresa delle attività scolastiche e lavorative.