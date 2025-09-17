Fiamme a Isola Capo Rizzuto, va a fuoco una scuola in costruzione. La sindaca: “Istituto distrutto”

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Isola Capo Rizzuto, all’interno di un edificio scolastico ancora in fase di costruzione. Le fiamme, partite dal tetto, si sono rapidamente propagate a tutto lo stabile.

Sul posto sono intervenuti oltre venti vigili del fuoco provenienti da Crotone, Petilia Policastro e Sellia Marina, con numerosi mezzi tra cui autopompe, autobotti e un’autoscala. In azione anche squadre specializzate nella gestione dei dispositivi di protezione e pick-up con modulo antincendio.

I soccorritori stanno lavorando da ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura. Non si registrano feriti. Carabinieri e polizia locale sono presenti per gli accertamenti di competenza.