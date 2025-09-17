Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / I “Tis” da impiegare in Biblioteca per offrire più servizi culturali a Lamezia

I “Tis” da impiegare in Biblioteca per offrire più servizi culturali a Lamezia

Prende piede la proposta ventilata dal sindaco Murone nell’ultimo Consiglio comunale Sarebbe così possibile aprire anche venerdì pomeriggio e sabato la “Oreste Borrello”

Sarebbe funzionale anche all’obiettivo di allargare l’offerta culturale della Biblioteca comunale, l’impiego nella struttura dei Tis (Tirocinio d’Inclusione Sociale), 16 dei quali di recente stabilizzati dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme. Una scelta che è stata ribadita dallo stesso sindaco, Mario Murone, durante l’ultimo Consiglio comunale. Nel corso della seduta, durante il lungo dibattito sulle linee programmatiche poi approvate con larga maggioranza, si è parlato infatti della Biblioteca comunale “Oreste Borrello” e di come essa necessiti da tempo un allargamento dei servizi, a partire dagli orari di apertura troppo stringenti per centinaia di studenti che da anni continuano a frequentarla.
