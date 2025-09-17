Scoperto laboratorio di marijuana nelle campagne di Mileto: due arresti

Un laboratorio per la produzione di marijuana è stato scoperto e smantellato dai carabinieri nelle campagne di Mileto, dove due persone sono state arrestate in flagranza mentre lavoravano tra piante ed essiccatoi. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo.

L’indagine è partita da un rastrellamento notturno in località Spataro, zona impervia e isolata. I militari hanno rinvenuto piante già essiccate, attrezzi agricoli e un tubo d’irrigazione nascosto nella vegetazione. Poco distante, la scoperta più importante: un casolare impregnato dall’odore di cannabis, trasformato in un vero laboratorio con essiccatoi, un macchinario trimmer e 31 cassette colme di infiorescenze pronte per il confezionamento.

Dopo un servizio di osservazione, i Carabinieri hanno sorpreso due uomini intenti a manipolare le piante all’interno della struttura. Bloccati senza resistenza, sono stati dichiarati in arresto e tradotti nel carcere di Vibo Valentia, in attesa della convalida da parte del G.I.P.