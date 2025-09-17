Vibo, s'interroga dopo la tragedia. La sicurezza non è di casa nei parchi: a fare i sopralluoghi sono i cittadini

Dopo la tragedia avvenuta al Parco urbano, che è costata la vita al piccolo Francesco Mirabelli, l’attenzione è puntata sui parchi giochi dislocati in città, sia in centro che nelle frazioni. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, constatando alcune situazioni di pericolo, ha provveduto a transennare l’area giochi del parco delle Rimembranze e, successivamente, a rimuovere la recinzione malmessa dei giochi ubicati nel parcheggio di piazza Spogliatore (ma senza sostituirla).

Ma le situazioni di incuria e di potenziale pericolo sono innumerevoli in tutte le aree, tanto che alcuni cittadini si stanno recando personalmente a effettuare sopralluoghi, segnalando tutto ciò che non va al Comune. Segnalazioni che sembrano essere infinite: altalene e dondoli arrugginiti o malfunzionanti, tappetini rovinati o mancanti, chiodi sporgenti... dal parco giochi di piazza Annarumma a quello di viale Accademie Vibonesi, passando per l’area della villa comunale e per tutti gli altri spazi dedicati ai bambini presenti in città, i rischi sono ovunque dietro l’angolo.

