Vibo Valentia, sta male una dipendente in Municipio: operazioni di soccorso intralciate per un ascensore non funzionante

Attimi di apprensione stamani al Comune di Vibo Valentia. Si è reso necessario l’intervento del 118 per soccorrere una dipendente colta da un malore, ma a parte lo spavento vi sono stati i disagi. Per portare la dipendente all’esterno dell’edificio, dove vi era l’ambulanza pronta a trasferirla in ospedale, i sanitari hanno dovuto fare i conti con l’ascensore principale del Municipio non funzionante. Gli operatori sono stati costretti, con non poche difficoltà e trambusto generale, a trasportare la paziente nella parte nuova dell’edificio per servirsi del secondo ascensore. La donna si trova ora all’ospedale Jazzolino. L’episodio fa rilevare l’importanza di avere servizi funzionanti nelle strutture pubbliche: durante i soccorsi ogni minuto è prezioso e non sono ammissibili disservizi e trascuratezze che causano intoppi, rallentando gli interventi.