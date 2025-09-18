Catanzaro, aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare una lite: arrestata una donna

Momenti di tensione nella serata del 16 settembre in via Masciari a Catanzaro, dove una lite tra una giovane donna e il suo compagno ha richiesto l’intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, in forte stato di agitazione, avrebbe tentato di appiccare il fuoco all’autovettura dell’uomo. Alla vista delle Forze dell’Ordine, la situazione è ulteriormente degenerata: la giovane si è scagliata contro i poliziotti intervenuti, colpendoli e costringendo uno di loro a ricorrere alle cure mediche.

Bloccata e arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale, la donna è stata condotta davanti al giudice. All’esito dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima, nei suoi confronti era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, essendo già affidata in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di sospendere la misura alternativa, ordinandone la traduzione in carcere.