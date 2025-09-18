Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Due indagati per l’incendio presso la concessionaria “Calabria Motori” di Reggio Calabria

Dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, si è tenuta l’udienza per il conferimento dell’incarico e il giuramento del perito nell’ambito dell’incidente probatorio, richiesto dall’Ufficio di Procura e disposto per l’estrazione e l’analisi dei dati contenuti nei dispositivi mobili e nelle SIM sequestrate agli indagati nel procedimento relativo all’incendio doloso verificatosi lo scorso 8 aprile presso la concessionaria “Calabria Motori”, a Villa San Giovanni.

Il procedimento penale, che vede allo stato indagati due soggetti, riguarda gravi ipotesi di reato, tra cui tentata estorsione e incendio doloso aggravato, commessi in concorso con altre persone allo stato non identificate.

L’attività investigativa ha già condotto, nei mesi scorsi, al sequestro di diversi dispositivi elettronici, per i quali il Giudice ha ritenuto necessario procedere con perizia tecnica, finalizzata all’estrazione forense dei dati.

L’accertamento, richiesto dal Pubblico Ministero, è stato ritenuto essenziale per l'individuazione di eventuali ulteriori responsabili.

Con ordinanza del GIP è stato quindi disposto di procedere, nelle forme dell’incidente probatorio, all’estrazione, copia e analisi (messaggi, chat, contenuti multimediali, dati in cloud, ecc.) dei dati presenti nei dispositivi sequestrati, stante la rilevanza dell’accertamento rispetto alle imputazioni provvisorie.

Il collegio difensivo è composto dall’ avvocato Salvatore Cerra (per la persona offesa Emanuele Ionà) e dagli avvocati Alessandro Torrente ed Ettore Aversano (difensori degli indagati) .

