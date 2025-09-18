Due indagati per l’incendio presso la concessionaria “Calabria Motori” di Reggio Calabria

Dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, si è tenuta l’udienza per il conferimento dell’incarico e il giuramento del perito nell’ambito dell’incidente probatorio, richiesto dall’Ufficio di Procura e disposto per l’estrazione e l’analisi dei dati contenuti nei dispositivi mobili e nelle SIM sequestrate agli indagati nel procedimento relativo all’incendio doloso verificatosi lo scorso 8 aprile presso la concessionaria “Calabria Motori”, a Villa San Giovanni.

Il procedimento penale, che vede allo stato indagati due soggetti, riguarda gravi ipotesi di reato, tra cui tentata estorsione e incendio doloso aggravato, commessi in concorso con altre persone allo stato non identificate.

L’attività investigativa ha già condotto, nei mesi scorsi, al sequestro di diversi dispositivi elettronici, per i quali il Giudice ha ritenuto necessario procedere con perizia tecnica, finalizzata all’estrazione forense dei dati.

L’accertamento, richiesto dal Pubblico Ministero, è stato ritenuto essenziale per l'individuazione di eventuali ulteriori responsabili.