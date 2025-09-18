Rassegna stampa 18-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Pioggia di milioni sulla sanità privata calabrese. Paolini: “Si offrono servizi al pubblico”

-Catanzaro, il rebus del secondo Pronto soccorso legato alle scelte sul nuovo ospedale

-Servizio di Neuropsichiatria infantile, permangono le criticità a Montalto

Elezioni regionali

-Verso il voto in Calabria, leader del centrodestra attesi per un comizio a sostegno di Occhiuto

Politica

-Elezioni a Crotone, Torromino mette da parte i dubbi: “Io candidato a sindaco? Ci sono”

Inchieste

-Le mani dei clan sui biglietti delle partite del Crotone: “Ai cirotani gliene prendiamo dieci”

Cosenza, fallimento dell’Amaco: in sei a giudizio davanti al Gup (Inserire rich I NOMI)

-Rinascita Scott, a Catanzaro i rapporti tra Pittelli e Petrini e la ‘congrega’ delle toghe

-Corigliano Rossano, Nicola Acri condannato per l’omicidio Sacchetti

-Botulino a Diamante, spunta l’ombra sinistra d’un altro “focolaio”

I rito

-Madonna della Consolazione a Reggio, Falcomatà: “La nostra Avvocata è una guida che ci tiene uniti nel cammino”

Cronaca

-L’ombra della criminalità su Pizzo, la comunità invoca più sicurezza

-Villa San Giovanni, aggiudicata la progettazione dell’autoporto

-Rischio idrogeologico a Lamezia, il Comune ha chiesto fondi per 4 interventi

Disagi in città

-Il sindaco di Cosenza Franz Caruso contro la Sorical: “Portata idrica ridotta”

-Commercianti cosentini snobbati e delusi, attacco frontale della Consulta