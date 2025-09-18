Rassegna stampa 18-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
-Pioggia di milioni sulla sanità privata calabrese. Paolini: “Si offrono servizi al pubblico”
-Catanzaro, il rebus del secondo Pronto soccorso legato alle scelte sul nuovo ospedale
-Servizio di Neuropsichiatria infantile, permangono le criticità a Montalto
Elezioni regionali
-Verso il voto in Calabria, leader del centrodestra attesi per un comizio a sostegno di Occhiuto
Politica
-Elezioni a Crotone, Torromino mette da parte i dubbi: “Io candidato a sindaco? Ci sono”
Inchieste
-Le mani dei clan sui biglietti delle partite del Crotone: “Ai cirotani gliene prendiamo dieci”
Cosenza, fallimento dell’Amaco: in sei a giudizio davanti al Gup (Inserire rich I NOMI)
-Rinascita Scott, a Catanzaro i rapporti tra Pittelli e Petrini e la ‘congrega’ delle toghe
-Corigliano Rossano, Nicola Acri condannato per l’omicidio Sacchetti
-Botulino a Diamante, spunta l’ombra sinistra d’un altro “focolaio”
I rito
-Madonna della Consolazione a Reggio, Falcomatà: “La nostra Avvocata è una guida che ci tiene uniti nel cammino”
Cronaca
-L’ombra della criminalità su Pizzo, la comunità invoca più sicurezza
-Villa San Giovanni, aggiudicata la progettazione dell’autoporto
-Rischio idrogeologico a Lamezia, il Comune ha chiesto fondi per 4 interventi
Disagi in città
-Il sindaco di Cosenza Franz Caruso contro la Sorical: “Portata idrica ridotta”
-Commercianti cosentini snobbati e delusi, attacco frontale della Consulta
