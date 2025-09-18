Rischio idrogeologico a Lamezia, il Comune ha chiesto fondi per 4 interventi

Sono quattro gli interventi che l’Amministrazione comunale candida per il contributo erariale per gli anni 2026-27-28 al relativo Avviso emanato dal ministero dell’Interno, quattro grossi interventi, c’è da dire, per i quali è stato anche aggiornato il Piano triennale delle opere pubbliche (votato in Giunta, dovrà passare dal consiglio comunale) e che prevedono una spesa totale di 5 milioni di euro suddivisi tra: messa in sicurezza e mitigazione rischio idrogeologico lungo via Melchiorre Russo (750 mila); messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dell’area di centro abitato adiacente alle sponde del torrente Piazza, tra il Parco Mastroianni e l’area mercatale di Via Colombo (3 milioni e 350 mila); messa in sicurezza zone collinari da rischio idraulico e idrogeologico nelle località Pernazzo, Crozzano e Bucolia (500 mila) e messa in sicurezza del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e di corredo dal rischio idraulico e idrogeologico in località Serra e Annunziata (400 mila).

