Vibo, rissa tra giovani in un locale del centro: otto denunciati. Scattano Daspo e fogli di via

Nella notte del 14 settembre una lite tra giovani è degenerata in una violenta rissa all’interno di un locale del centro cittadino di Vibo. L’intervento immediato degli uomini della Squadra Volante, della Squadra Mobile e del personale in servizio di ordine pubblico ha riportato la calma, evitando che la situazione sfuggisse di mano.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda e di individuare i responsabili. Sei i giovani coinvolti, provenienti da Sant’Onofrio, Cessaniti e Vibo Valentia, tutti deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di rissa.

Nel corso delle attività investigative, altre due ragazze sono state denunciate per favoreggiamento personale: secondo gli inquirenti, con atteggiamenti reticenti avrebbero cercato di ostacolare l’identificazione di alcuni partecipanti, tentando così di agevolarne la fuga alle indagini.

La Divisione Anticrimine della Questura, a conclusione dell’istruttoria, ha adottato ulteriori misure di prevenzione: quattro avvisi orali, quattro fogli di via obbligatori – con divieto di ritorno nel comune di Vibo Valentia per tre anni – nei confronti dei giovani di Sant’Onofrio e Cessaniti, e un Daspo “Willy” a carico di un ragazzo di Vibo Valentia. Quest’ultimo provvedimento, pensato per tutelare la sicurezza nei locali pubblici e nelle aree della movida, colpisce chi si rende protagonista di reati contro la persona in contesti di aggregazione giovanile.