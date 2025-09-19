Catanzaro, operatore di verifica dell'Amc aggredito su un autobus al momento della richiesta del biglietto a un passeggero

Un operatore di verifica del titolo di viaggio dell'Amc, l'Azienda per la mobilità cittadina di Catanzaro, durante un controllo a bordo di un autobus, è stato vittima di una grave aggressione da parte di un viaggiatore al momento della richiesta del titolo di viaggio. Lo rende noto la Filt-CGIL Area Vasta CZ-KR-VV che, in una nota, esprime "la più profonda solidarietà e vicinanza al collega".

"Si tratta di un episodio gravissimo che si inserisce in un quadro di crescenti tentativi di aggressione ai danni del personale di AMC Spa, registrati con frequenza negli ultimi mesi. La Filt-CGIL augura una pronta guarigione al collega e rivolge un appello all’azienda, alle forze dell’ordine e alle istituzioni affinché si attivino con azioni concrete e coordinate per garantire la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico e il rispetto del loro ruolo".