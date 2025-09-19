Catanzaro, tre provvedimenti di divieto di accesso ai centri urbani: stretta del Questore contro disordini e violenze nei locali pubblici

Il questore di Catanzaro ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso ai centri urbani (Dacur), meglio conosciuti come “Daspo Willy”, nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di episodi di violenza e gravi disordini nei pressi di esercizi commerciali e luoghi di pubblico intrattenimento.

Il primo destinatario del provvedimento è un 27enne residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, tra cui spaccio di droga, furto e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane era stato arrestato dopo un furto al centro commerciale “Le Aquile”, durante il quale aveva assunto atteggiamenti violenti nei confronti della Polizia, minacciando gli agenti anche una volta portato in caserma.

Un secondo Dacur ha riguardato un 60enne di Conflenti, sorpreso dai Carabinieri a rubare all’interno di un esercizio commerciale molto frequentato a Montepaone. L’uomo, già con precedenti per furto aggravato e danneggiamento, è stato deferito in stato di libertà.