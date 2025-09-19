Graduatorie docenti in Calabria: Confial Crotone chiede trasparenza e legalità

In Calabria si sta consumando una vicenda che scuote le coscienze e mette seriamente a rischio la fiducia dei cittadini e dei docenti nell’intero sistema di reclutamento scolastico. Come Confederazione e settore Scuola Confial Crotone non possiamo tacere: decine di insegnanti ci hanno denunciato anomalie che gridano indignazione.

Graduatorie alterate, punteggi attribuiti in modo arbitrario, riconoscimenti concessi persino a chi ha superato concorsi per classi di insegnamento non affini né previste dai bandi. In alcuni casi si tratta di 12,5 punti extra, capaci di stravolgere carriere e sogni, calpestando chi ha seguito le regole con correttezza, impegno e sacrificio. Questa non è solo un’ingiustizia: è una ferita alla legalità.

Il decreto ministeriale n. 255/2023 e l’allegato B del decreto n. 205/2023 sono inequivocabili: il punteggio aggiuntivo spetta soltanto a chi ha superato un concorso nella classe di concorso specifica. Anche la giurisprudenza amministrativa lo ribadisce da anni, respingendo ogni interpretazione arbitraria o “creativa”. Eppure, di fronte a tutto questo, chi dovrebbe vigilare continua a tacere. Un silenzio assordante, che pesa come un macigno e rischia di trasformarsi in complicità.