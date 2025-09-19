Largo Murmura a Vibo, torna a fare discutere il “mistero” dei parcheggi soppressi

Riflettori ancora accesi sul piazzale di una trentina di metri, intitolato, nel corso dell’estate, dall’Amministrazione comunale, al compianto senatore Antonino Murmura, nell’ambito di un progetto di rivisitazione complessiva della toponomastica cittadina. In un primo momento, a far discutere sono stati i paletti con annessa catena, piazzati per evitare che le auto parcheggiassero nella zona, facendo divenire l’area una sorta di pertinenza del palazzo.

Stando all’ordinanza comunale, tuttavia, l’area poteva essere delimitata ma solo «con fioriere o altri elementi di arredo urbano». A risollevare la questione, nell’ambito dei lavori del Consiglio comunale ma non solo, è la capogruppo di Noi Moderati Maria Rosaria Nesci.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale